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Медсестра в Шанхае раскрасила свой защитный костюм в честь Райкконена

Медсестра в Шанхае раскрасила свой защитный костюм в честь Райкконена
Авто / Формула-1 0

Чемпион мира Формулы-1 2007 года, пилот «Альфа Ромео», самый возрастной гонщик Ф-1 на сегодняшний день Кими Райкконен разместил забавное фото в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

На снимке изображена медсестра одной из больниц Шанхая, облачённая в защитный костюм, раскрашенный в честь Райкконена.

На костюме нарисован болид Формулы-1 и написано «Кими».

Напомним, Формула-1 отложила старт начала сезона из-за пандемии коронавируса. Так, боссы чемпионата отложили этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме и Китае, и пока не совсем понятно, будут ли они проведены впоследствии. Вероятно, Формула-1 сезона-2020 примет старт в конце мая или начале июня.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 59 заразившихся.

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