Команда Формулы-1 «Феррари» полностью остановила работу на своей базе

Заводы «Феррари» в Модене и Маранелло приостановили производство, сообщает официальный сайт компании. Пауза в производстве взята до 27 марта. Все сотрудники до этой даты отправлены по домам. При этом указывается, что работникам будет полностью оплачен простой.
Подчёркивается, что команда Формулы-1 полностью остановила работу, в то время как отдел, занимающийся производством дорожных машин будет вести ограниченную деятельность удалённо.
Решение было принято в связи с пандемией коронавируса. Напомним, Италия стала эпицентром опасного заболевания в Европе. На Апеннинах зафиксирован самый большой процент смертности на континенте.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 59 заразившихся.
- 14 марта 2020
-
21:24
-
20:45
-
19:42
-
19:22
-
17:59
-
16:39
-
15:53
-
14:47
-
13:55
-
12:40
-
11:43
-
10:26
-
09:11
-
00:56
- 13 марта 2020
-
23:58
-
22:46
-
21:29
-
20:58
-
19:08
-
18:02
-
17:58
-
17:53
-
16:01
-
15:39
-
15:30
-
14:04
-
13:05
-
12:37
-
11:36
-
11:05
-
10:39
-
10:21
-
10:17
-
09:33
-
09:15