Команда Формулы-1 «Феррари» полностью остановила работу на своей базе

Заводы «Феррари» в Модене и Маранелло приостановили производство, сообщает официальный сайт компании. Пауза в производстве взята до 27 марта. Все сотрудники до этой даты отправлены по домам. При этом указывается, что работникам будет полностью оплачен простой.

Подчёркивается, что команда Формулы-1 полностью остановила работу, в то время как отдел, занимающийся производством дорожных машин будет вести ограниченную деятельность удалённо.

Решение было принято в связи с пандемией коронавируса. Напомним, Италия стала эпицентром опасного заболевания в Европе. На Апеннинах зафиксирован самый большой процент смертности на континенте.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 59 заразившихся.