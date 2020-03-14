Машина Лаппи сгорела дотла во время Ралли Мексики
14 марта в Мексике продолжился этап чемпионата мира по ралли WRC. В ходе седьмого спецучастка на дистанции произошёл серьёзный инцидент. Машина Ford Fiesta, которую пилотировал Эсапекка Лаппи, загорелась буквально на ходу. При этом спортсмен не сразу покинул автомобиль. В итоге транспортное средство сгорело практически дотла.
Лаппи не пострадал. После прекращения борьбы за победу в Ралии Мексики финский пилот пояснил, что не заметил вовремя момент возгорания, а затем не думал, что всё настолько серьёзно.
Эсапекка также подчеркнул, что причины возгорания пока непонятны. По его словам, до выхода на дистанцию с машиной было всё в порядке. Напомним, Ралли Мексики стал третьим этапом нынешнего сезона WRC.
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