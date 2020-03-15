После отмены всех гонок Ферстаппен, Монтойя, Норрис и другие выступят в киберсоревнованиях

В пятницу, 13 марта, стало известно, что руководство Формулы-1 приняло решение перенести старт нового сезона. Кроме Гран-при Австралии, который был официально отменён буквально за два часа до старта первой свободной практики, перенесены этапы в Бахрейне, Китае и Вьетнаме. Под угрозой срыва находятся гонки в Испании, Нидерландах и Монако.
В этих условиях пилоты ищут альтернативные варианты, чтобы выплеснуть эмоции и посоревноваться. Так, множество гонщиков примут участие в киберсоревнованиях по гонкам, сообщает канал The Race в YouTube.
В них примут участие пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представитель «Макларена» Ландо Норрис, экс-участник Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя и другие.
Ещё одни киберспортивные соревнования предложил провести двукратный чемпион Формулы-E Жан-Эрик Вернь. Обе кибергонки пройдут сегодня, 15 марта.
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