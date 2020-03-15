В «Уильямсе» в 2020 году намерены соперничать с «Альфа Ромео»
Пилот «Уильямса» Джордж Расселл остался доволен работой команды в межсезонье. По словам британца, возможности нового болида позволяют рассчитывать на борьбу с другими командами.
«Наша цель заключается в том, чтобы обойти хотя бы одну команду. Похоже, наш ближайший соперник — „Альфа Ромео“. Не хочу ничего обещать, но нет ничего невозможного. Как говорил раньше, сейчас всё намного лучше, чем год назад. На большее мы и не могли бы надеяться», — приводит слова британца Nextgen-Auto.
Напомним, в последние два сезона «Уильямс» занимал последнее место в общем зачёте Кубка конструкторов. При этом в 2019 году команда не была способна бороться ни с одним соперником. В 2020 году пилотами «Уильямса» будут Джордж Расселл и Николас Латифи.
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