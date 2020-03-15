Экклстоун: у Хэмилтона ничего не получится в «Феррари»

Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что действующему чемпиону мира Льюису Хэмилтону не стоит задумываться об уходе из «Мерседеса». По его мнению, маловероятно, что британец добьётся успехов в «Феррари».

«На месте Льюиса я бы оставался в „Мерседесе“. Ему комфортно с командой, он пользуется полной поддержкой Тото Вольфа. У Хэмилтона ничего не получится в „Феррари“. Они итальянцы. Прежде всего ему придётся выучить итальянский, чтобы понять, о чём они говорят у него за спиной. Проблема итальянцев в том, что они не хотят спорить с кем-либо, не хотят бороться. Вместо этого они предлагают решать вопросы за ужином и говорят, что хотят быть друзьями.

Если бы я руководил командой, в которой выступает Хэмилтон, то сократил бы ему зарплату. При этом я предоставил бы ему полную свободу в вопросе подписания спонсорских контрактов. В «Мерседесе» пытаются немного управлять им, я бы не стал этого делать.

Что касается его дальнейшей карьеры, то ему не следует гоняться только ради того, чтобы превзойти рекорд Шумахера. Он должен продолжать карьеру лишь в том случае, если по-прежнему хочет гоняться", — приводит слова Экклстоуна Planet F1.