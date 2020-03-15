Перес: топ-команды по-прежнему серьёзно опережают «Рейсинг Пойнт»

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес не считает, что в 2020 году его команда всерьёз сможет рассчитывать на стабильное попадание на подиумы. По словам мексиканца, невзирая на неплохие выступления на предсезонных тестах, «Рейсинг Пойнт» по-прежнему уступает топ-командам.

«Сложно рассуждать, где мы находимся, так как мы не знаем силу остальных. Конечно, у нас хорошая машина, но думаю, что топ-команды по-прежнему серьёзно нас опережают. Средняя группа очень плотная, так что рассчитывать на подиумы можно будет лишь тогда, когда проблемы будут у трёх лучших команд.

Но посмотрим, как всё сложится. Полагаю, мы сократили отставание от лидеров, не знаю, насколько сильно. Мне это и самому любопытно. Посмотрим, получится ли у нас рассчитывать на подиумы", — приводит слова Переса Motorsport.