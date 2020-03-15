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Штайнер: уверен, что в этом году мы будем участвовать в гонках

Штайнер: уверен, что в этом году мы будем участвовать в гонках
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер выразил уверенность, что Формула-1 проведёт сезон 2020 года.

«Уверен, в этом году будем участвовать в гонках, надеюсь, мир возьмёт этот вирус под контроль, чтобы все могли вернуться к нормальной жизни.

Решение об отмене этапа в Австралии было сложным, поскольку мы приехали гоняться. Это то, что хотят делать гонщики. Все с нетерпением ждали первой гонки сезона и момента, когда можно отправиться на трассу. Затем произошло то, что произошло, нужно было вмешаться. Весь мир сейчас перевёрнут из-за вируса. Так что сложно рассуждать об этом.

Но решение исходит из этого, как и многое другое. Есть много вовлечённых сторон: местный промоутер, промоутеры Формулы-1, федерация и 10 команд с разным опытом», — приводит слова Гюнтера Штайнера Racefans.

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