Штайнер: уверен, что в этом году мы будем участвовать в гонках

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер выразил уверенность, что Формула-1 проведёт сезон 2020 года.
«Уверен, в этом году будем участвовать в гонках, надеюсь, мир возьмёт этот вирус под контроль, чтобы все могли вернуться к нормальной жизни.
Решение об отмене этапа в Австралии было сложным, поскольку мы приехали гоняться. Это то, что хотят делать гонщики. Все с нетерпением ждали первой гонки сезона и момента, когда можно отправиться на трассу. Затем произошло то, что произошло, нужно было вмешаться. Весь мир сейчас перевёрнут из-за вируса. Так что сложно рассуждать об этом.
Но решение исходит из этого, как и многое другое. Есть много вовлечённых сторон: местный промоутер, промоутеры Формулы-1, федерация и 10 команд с разным опытом», — приводит слова Гюнтера Штайнера Racefans.
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