Вассёр: было бы нечестно выступать без «Макларена»
Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр поделился мнением об отмене гонки в Австралии, первого этапа чемпионата Формулы-1.
«Это было очень сложное решение, мы должны были в первую очередь подумать о своих сотрудниках, безопасности болельщиков, имидже Формулы-1, спонсорах и о команде „Макларен“, потому что было бы нечестно выступать без них. Отмена гонки — правильное решение. Для команды это было сложно, все упорно готовились к старту сезона как в команде, так и на заводе. Но мы должны были принять такое решение, жаль, что оно было принято так поздно, но ситуация развивалась слишком быстро», — приводит слова Фредерика Вассёра Autosport.
Напомним, пока нет точной информации о том, когда стартует сезон Формулы-1.
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