Норрис перепутал прогревочный круг и старт гонки во время киберспортивного Гран-при
Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис во время гонки «Не… Гран-при Австралии» перепутал старт гонки и начало прогревочного круга и отправился в борьбу раньше времени. К его счастью, в симуляторе F1 2019 за это не предусмотрены наказания.
«Ох, это прогревочный круг! Я думал, уже гонка! Извините! Я подумал: „О Боже, тчо я творю, я великолепный!“. Но я понимал, что что-то не так», — прокомментировал Норрис.
Посмотреть видео можно на Twitch.
Напомним, Ландо Норрис в квалификации занял предпоследнее место, поскольку был дисквалифицирован за нарушение правил. По итогам гонки Норрис, выбравший иную стратегию по сравнению с другими участниками, финишировал на шестой позиции. Победу в гонке одержал Дэни Березнай на «Альфа Ромео».
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