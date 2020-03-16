Магнуссен раскритиковал Netflix за то, что в сериале их с Грожаном сделали врагами

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен раскритиковал Netflix за то, что сценаристы создали впечатление вражды датчанина с напарником по команде Роменом Грожаном.
«Netflix показал только те моменты, когда ты едва снял шлем и готов буквально наброситься на оппонента. Да, в какой-то степени это нормально, потому что Формула-1 — это спорт. Футболисты тоже кричат на партнёров по команде, но как только игра закончилась, ситуация меняется.
Мы с Роменом общаемся семьями, так что нас неправильно называть врагами. Грожан увлекается кайтсёрфингом, а я люблю парусный спорт. Мы хотим отправиться куда-нибудь и заняться тем, что нам нравится обоим. Это смогло бы убрать впечатление о нашей взаимной ненависти. Зрители должны понимать, что Формула-1 — это не только то, что показывает Netflix. Вы видите только верх и низ. То, что посередине, остаётся за кадром», — приводит слова Магнуссена GrandPX.
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