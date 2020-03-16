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Отец Никиты Мазепина заболел, врачи подозревают коронавирус

Отец Никиты Мазепина заболел, врачи подозревают коронавирус
Авто / Младшие серии 0

Дмитрий Мазепин, отец российского гонщика Формулы-2 Никиты Мазепина, сдал тесты на коронавирус, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, миллиардер на протяжении всего дня испытывал недомогание, у Мазепина-старшего проявились все симптомы ОРВИ — температура, насморк, кашель. Мазепин перестраховался и вызвал скорую.

Врачи сразу заподозрили коронавирус и сделали тест, результат которого станет известен через пару дней.

В настоящий момент Дмитрий Мазепин находится на самостоятельном карантине в своём доме.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В России на 15 марта официально известно о 63 заразившихся.

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