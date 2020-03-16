Источник: Формула-1 объявит об отмене Гран-при Монако

В ближайшее время руководство Формулы-1 официально объявит об отмене Гран-при Монако, после того как в минувшие выходные в княжестве решили закрыть все «несущественные» публичные места, сообщает издание Grand Prix 247. Этап Ф-1 в Монако запланирован на период с 22 по 24 мая.

13 марта в Монако подтвердили третий случай заражения коронавирусом, и в княжестве закрыли рестораны, казино, кафе, театры, кинотеатры и ночные клубы.

Ранее в Формуле-1 из-за коронавируса отменили Гран-при Австралии, а также перенесли на неопределённую дату Гран-при Китая, Бахрейна и Вьетнама. В настоящий момент первым этапом сезона официально значится Гран-при Нидерландов, однако велика вероятность, что его, равно как и Гран-при Испании, также отменят. В этом случае сезон может начаться с Гран-при Азербайджана в июне.