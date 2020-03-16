Босс «Хааса» не исключил отмены сезона Формулы-1

Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер отказался дать утвердительный ответ на вопрос, будет ли проведена хотя бы одна гонка в сезоне-2020.

Напомним, в Формуле-1 из-за коронавируса отменили Гран-при Австралии, а также перенесли на неопределённую дату Гран-при Китая, Бахрейна и Вьетнама. В настоящий момент первым этапом сезона официально значится Гран-при Нидерландов, однако велика вероятность, что его, как и этапы в Испании и Монако, также отменят. В этом случае сезон может начаться с Гран-при Азербайджана в июне.

«Будем ли мы гоняться в этом году? Понятия не имею», — приводит слова Штайнера GrandPX.news.

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