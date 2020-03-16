Хаккинен прокомментировал снятие «Макларена» с Гран-при Австралии
Двукратный чемпион Формулы-1 в составе «Макларена» Мика Хаккинен прокомментировал решение своей бывшей команды сняться с Гран-при Австралии, после того как у одного из её сотрудников обнаружили коронавирус.
Напомним, о снятии с этапа «Макларен» объявил 12 марта. 13 марта руководство Формулы-1 официально объявило, что Гран-при Австралии, который должен был пройти с 13 по 15 марта, не состоится.
«После того как у одного из сотрудников обнаружили коронавирус, мой добрый друг Зак Браун (генеральный директор «Макларена». — Прим. «Чемпионата») решил снять команду с этапа. И абсолютно правильно сделал. Он большой любитель спорта, но здоровье сотрудников команды обязано быть превыше всего», — приводит слова Хаккинена Unibet.
«Макларен» рассказал о самочувствии сотрудника, который заразился коронавирусом
Босс «Хааса» не исключил отмены сезона Формулы-1
Читайте также
- 16 марта 2020
-
12:04
-
11:00
-
10:00
-
09:01
-
01:01
-
00:52
- 15 марта 2020
-
23:31
-
22:27
-
21:00
-
19:30
-
18:10
-
17:35
-
17:05
-
16:58
-
15:12
-
13:27
-
12:55
-
11:13
-
09:49
-
02:30
-
00:58
- 14 марта 2020
-
23:34
-
23:00
-
21:24
-
20:45
-
19:42
-
19:22
-
17:59
-
16:39
-
15:53
-
14:47
-
13:55
-
12:40
-
11:43
-
10:26
Партнерский контент