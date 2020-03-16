Хаккинен прокомментировал снятие «Макларена» с Гран-при Австралии

Двукратный чемпион Формулы-1 в составе «Макларена» Мика Хаккинен прокомментировал решение своей бывшей команды сняться с Гран-при Австралии, после того как у одного из её сотрудников обнаружили коронавирус.

Напомним, о снятии с этапа «Макларен» объявил 12 марта. 13 марта руководство Формулы-1 официально объявило, что Гран-при Австралии, который должен был пройти с 13 по 15 марта, не состоится.

«После того как у одного из сотрудников обнаружили коронавирус, мой добрый друг Зак Браун (генеральный директор «Макларена». — Прим. «Чемпионата») решил снять команду с этапа. И абсолютно правильно сделал. Он большой любитель спорта, но здоровье сотрудников команды обязано быть превыше всего», — приводит слова Хаккинена Unibet.

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