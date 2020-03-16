F1-Insider: в «Макларене» заинтересовались Феттелем

Издание F1-Insider со ссылкой на источник сообщает, что в «Макларене» всерьёз рассматривают вариант с приглашением в команду Себастьяна Феттеля, четырёхкратного чемпиона Формулы-1.

Контракт Феттеля с «Феррари» истекает после сезона-2020. Если немец и «Макларен» договорятся о контракте, стороны смогут приступить к сотрудничеству начиная с 2021 года, когда команда из Уокинга, использующая моторы «Рено», перейдёт на силовые установки «Мерседеса».

«Андреас Зайдль (руководитель «Макларена». — Прим. «Чемпионата») хорошо знаком с Феттелем по работе в БМВ. Если Себастьян будет доступен, он определённо подумает о нём. А ещё это был бы неплохой пиар-ход для команды «Макларен — Мерседес», — сказал источник.

Напомним, Феттель дебютировал в Формуле-1 в составе заводской команды БМВ. Он провёл одну гонку в 2007 году, подменяя травмированного Роберта Кубицу.