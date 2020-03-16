Ралли «Шёлковый путь» в 2020-м пройдёт только по территории России

В 2020 году ралли «Шёлковый путь», которое изначально должно было пройти по маршруту Россия — Казахстан — Китай, из-за угрозы распространения коронавируса пройдёт только по территории России. Гонка стартует на Красной площади в Москве 3 июля, а финиширует в Казани 11 июля, сказано в сообщении организаторов.

Гонщикам предстоит вести борьбу в степях, преодолевать барханы, а также песчаные, холмистые и лесные трассы. Боевая дистанция скоростных участков составит около 2700 километров. Общая дистанция гонки – примерно 4200 километров.

«Мы приняли продуманное, ответственное решение для гарантии проведения ралли «Шёлковый путь»—2020 в сложившихся условиях распространившегося коронавируса. Журналисты и участники получат возможность открыть для себя удивительные регионы России. Это ралли будет соревнованием высочайшего уровня и незабываемым путешествием», — сказал руководитель проекта Владимир Чагин.

«Давайте взглянем на ситуацию позитивно: маршрут будет интересным и увлекательным со спортивной точки зрения. Дорожные секции будут совсем короткими, и командам будет гораздо легче организовать свою логистику. Учитывая чувствительную международную обстановку, это было взвешенное решение, принятое прежде всего на благо участников», — добавил заместитель руководителя проекта Фредерик Лекиен.