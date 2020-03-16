«Ред Булл» подписал 21-летнюю звезду киберспорта в молодёжную программу
«Ред Булл» пригласил в молодёжную программу 21-летнего бразильца Игора Фрагу, действующего чемпиона Toyota Racing Series. В сезоне-2020 Фрага будет выступать за команду Формулы-3 Charouz.
Фрага брал титул в бразильской Формуле-3 и выигрывал гонки в североамериканских Формуле-4 и Формуле-региональ. Также бразилец известен по выступлениям в киберспортивных гонках Gran Turismo под эгидой ФИА. Он выиграл первый розыгрыш Кубка наций Gran Turismo в 2018 году. Также на его счету победа в киберспортивном соревновании Shadow Project, проводимом под эгидой «Макларена».
Ранее стало известно, что у команд Формулы-1 «Ред Булл» и «Альфа Таури», за которую выступает россиянин Даниил Квят, появился новый резервный гонщик.
У «Ред Булл» и «Альфа Таури» появился новый резервный гонщик
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