«Ред Булл» подписал 21-летнюю звезду киберспорта в молодёжную программу

«Ред Булл» пригласил в молодёжную программу 21-летнего бразильца Игора Фрагу, действующего чемпиона Toyota Racing Series. В сезоне-2020 Фрага будет выступать за команду Формулы-3 Charouz.

Фрага брал титул в бразильской Формуле-3 и выигрывал гонки в североамериканских Формуле-4 и Формуле-региональ. Также бразилец известен по выступлениям в киберспортивных гонках Gran Turismo под эгидой ФИА. Он выиграл первый розыгрыш Кубка наций Gran Turismo в 2018 году. Также на его счету победа в киберспортивном соревновании Shadow Project, проводимом под эгидой «Макларена».

Ранее стало известно, что у команд Формулы-1 «Ред Булл» и «Альфа Таури», за которую выступает россиянин Даниил Квят, появился новый резервный гонщик.