Мазепин прокомментировал слухи, что после Куршевеля мог заразить отца коронавирусом

Российский гонщик Формулы-2 Никита Мазепин прокомментировал сообщения, согласно которым его отец Дмитрий простудился и на всякий случай сдал анализ на наличие в организме коронавируса. Телеграм-канал Mash предполагал, что заболевание Мазепину-старшему могло передаться от сына, который недавно отдыхал в Куршевеле.
«В ответ на ажиотаж вокруг коронавируса хочу сообщить: чувствую себя прекрасно, никаких симптомов нет, провожу плановые тренировки. Принимаю все меры предосторожности, которые рекомендуют врачи. Не подвергаю угрозам здоровье друзей и знакомых. Внимательно слежу за своим самочувствием.
Я не был в Москве с четверга. Но знаю, что отец прошёл тест на коронавирус, несмотря на отсутствие симптомов. Считаю, он поступил правильно и ответственно, поскольку отвечает за благополучие огромного коллектива. Берите пример!» — написал Никита Мазепин в своём инстаграм-аккаунте.
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