Ожье считает, что Ралли Мексики следовало отменить

Французский раллийный гонщик Себастьен Ожье, выигравший Ралли Мексики, считает, что этот этап следовало отменить из-за коронавируса.



Напомним, в ходе гонки было принято решение сократить её дистанцию.



«Наша история любви с Мексикой продолжается уже 12 лет, но эта победа сильно отличается от других, учитывая обстоятельства. По моему мнению, этот этап не должен был состояться. Нет ничего важнее человеческой жизни, я боялся подвергать опасности моих мексиканских друзей. Мне жаль, что мы не смогли провести встречи с фанатами, но обстоятельства не позволили нам этого.



Я очень рад, что я одержал первую победу с „Тойотой“, но я бы предпочёл сделать это в других обстоятельствах. Теперь нам нужно просто позаботиться о себе и своих семьях. Надеюсь, что мы сможем скоро выйти из этого глобального кризиса», — приводит слова Ожье Speedweek.