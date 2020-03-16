Ожье считает, что Ралли Мексики следовало отменить

Французский раллийный гонщик Себастьен Ожье, выигравший Ралли Мексики, считает, что этот этап следовало отменить из-за коронавируса.
Напомним, в ходе гонки было принято решение сократить её дистанцию.
«Наша история любви с Мексикой продолжается уже 12 лет, но эта победа сильно отличается от других, учитывая обстоятельства. По моему мнению, этот этап не должен был состояться. Нет ничего важнее человеческой жизни, я боялся подвергать опасности моих мексиканских друзей. Мне жаль, что мы не смогли провести встречи с фанатами, но обстоятельства не позволили нам этого.
Я очень рад, что я одержал первую победу с „Тойотой“, но я бы предпочёл сделать это в других обстоятельствах. Теперь нам нужно просто позаботиться о себе и своих семьях. Надеюсь, что мы сможем скоро выйти из этого глобального кризиса», — приводит слова Ожье Speedweek.
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