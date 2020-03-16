IndyCar пока не намерен отменять «500 миль Индианаполиса» из-за коронавируса

Руководство серии IndyCar выпустило заявление, в котором сообщило, что гонка «500 миль Индианаполиса», запланированная на 24 мая, пока не отменена, несмотря на запрет Центра по контролю за заболеваниями на проведение мероприятий с численностью свыше 50 человек.
При этом руководство серии совместно с промоутерами гонки по-прежнему следит за развитием событий и готово к любым непредвиденным обстоятельствам.
Кроме того ранее стало известно, что чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC) отменил этап в Спа в связи с пандемией коронавируса, намеченный на 23-25 апреля.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс. В России на 16 марта официально известно о 93 заразившихся.
Подпишись на новый телеграм-канал о спорте и коронавирусе!
- 16 марта 2020
-
19:50
-
19:39
-
18:37
-
17:33
-
16:58
-
16:46
-
15:01
-
14:13
-
13:15
-
13:01
-
12:04
-
11:00
-
10:00
-
09:01
-
01:01
-
00:52
- 15 марта 2020
-
23:31
-
22:27
-
21:00
-
19:30
-
18:10
-
17:35
-
17:05
-
16:58
-
15:12
-
13:27
-
12:55
-
11:13
-
09:49
-
02:30
-
00:58
- 14 марта 2020
-
23:34
-
23:00
-
21:24
-
20:45