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IndyCar пока не намерен отменять «500 миль Индианаполиса» из-за коронавируса

IndyCar пока не намерен отменять «500 миль Индианаполиса» из-за коронавируса
Авто / Формула-Е/WEC/Америка/Прочее 0

Руководство серии IndyCar выпустило заявление, в котором сообщило, что гонка «500 миль Индианаполиса», запланированная на 24 мая, пока не отменена, несмотря на запрет Центра по контролю за заболеваниями на проведение мероприятий с численностью свыше 50 человек.

При этом руководство серии совместно с промоутерами гонки по-прежнему следит за развитием событий и готово к любым непредвиденным обстоятельствам.

Кроме того ранее стало известно, что чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC) отменил этап в Спа в связи с пандемией коронавируса, намеченный на 23-25 апреля.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс. В России на 16 марта официально известно о 93 заразившихся.

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