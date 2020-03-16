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SMP Racing объявила о запуске Евроазиатской Формулы-4

SMP Racing объявила о запуске Евроазиатской Формулы-4
Авто / Младшие серии 0

SMP Racing объявила о создании новой молодёжной серии — Евроазиатской Формулы-4, которая будет проходить на территории семи стран: России, Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Киргизии и Туркменистана.

«На торжественном мероприятии была также презентована серия SMP Формула-4 Евроазиатской зоны, новый молодёжный чемпионат в классе Формула-4. Он стартует в 2021 году и будет проводиться на автодромах семи стран: России, Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Киргизии и Туркменистана. Это переходная ступень для юных спортсменов, здесь бывшие картингисты сделают первые шаги на пути к своей главной цели — Формуле-1», — говорится в сообщении пресс-службы SMP Racing.

SMP Racing уже проводит чемпионат Формулы-4 в североевропейской зоне.

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