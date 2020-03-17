В Монако оказалось некому строить временные трибуны к этапу Формулы-1

Организаторы Гран-при Монако не смогли вовремя начать строительство временных конструкций на городской трассе, сообщает F-1 Insider. По информации источника, автомобильный клуб Монако не может начать работу из-за закрытых границ с Италией — обычно строительными работами занимались именно итальянские рабочие.



13 марта в Монако подтвердили третий случай заражения коронавирусом, и в княжестве закрыли рестораны, казино, кафе, театры, кинотеатры и ночные клубы.



Предполагается, что этап может быть перенесён на неопределённое время.



Ранее в Формуле-1 из-за коронавируса отменили Гран-при Австралии, а также перенесли на неопределённую дату Гран-при Китая, Бахрейна и Вьетнама. В настоящий момент первым этапом сезона официально значится Гран-при Нидерландов, однако велика вероятность, что его, равно как и Гран-при Испании, также отменят. В этом случае сезон может начаться с Гран-при Азербайджана в июне.