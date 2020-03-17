В Монако оказалось некому строить временные трибуны к этапу Формулы-1

Организаторы Гран-при Монако не смогли вовремя начать строительство временных конструкций на городской трассе, сообщает F-1 Insider. По информации источника, автомобильный клуб Монако не может начать работу из-за закрытых границ с Италией — обычно строительными работами занимались именно итальянские рабочие.
13 марта в Монако подтвердили третий случай заражения коронавирусом, и в княжестве закрыли рестораны, казино, кафе, театры, кинотеатры и ночные клубы.
Предполагается, что этап может быть перенесён на неопределённое время.
Ранее в Формуле-1 из-за коронавируса отменили Гран-при Австралии, а также перенесли на неопределённую дату Гран-при Китая, Бахрейна и Вьетнама. В настоящий момент первым этапом сезона официально значится Гран-при Нидерландов, однако велика вероятность, что его, равно как и Гран-при Испании, также отменят. В этом случае сезон может начаться с Гран-при Азербайджана в июне.
- 17 марта 2020
-
00:03
- 16 марта 2020
-
22:56
-
21:47
-
20:56
-
19:50
-
19:39
-
18:37
-
17:33
-
16:58
-
16:46
-
15:01
-
14:13
-
13:15
-
13:01
-
12:04
-
11:00
-
10:00
-
09:01
-
01:01
-
00:52
- 15 марта 2020
-
23:31
-
22:27
-
21:00
-
19:30
-
18:10
-
17:35
-
17:05
-
16:58
-
15:12
-
13:27
-
12:55
-
11:13
-
09:49
-
02:30
-
00:58