Феттель: моя цель — выиграть чемпионат с «Феррари»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мыслями о продолжении карьеры и о том, каковы его цели в составе итальянской команды.
«Я реалист, не хочу оставаться в Формуле-1 ещё десять лет. Моя цель с „Феррари“? Она осталась прежней. Мы всё ещё её не достигли. В последние годы „Мерседес“ побеждал нас, так что миссия всё та же. Мы получили как отличные моменты, так и менее удачные дни, но цель остаётся прежней. Моя цель — выиграть чемпионат с „Феррари“.
Представляю ли я себя в команде из середины пелотона? Не знаю, сложно ответить на этот вопрос. Я был в середине пелотона, когда я был в начале своей карьеры в Формуле-1, в „Торо Россо“. Вскоре после этого я оказался в „Ред Булл“. В „Торо Россо“ в первый сезон мы не были достаточно конкурентоспсобны. Следующий год же был просто невероятным. Мы боролись за 12-ю позицию, потом за десятую, а в концовке сезона мы уже постоянно были в топ-10», — приводит слова Феттеля Motorsport.
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