Команды Формулы-1 помогли «Макларену», чей сотрудник заразился коронавирусом

Соперники «Макларена», у одного из сотрудников которого обнаружили коронавирус в ходе гоночного уик-энда Гран-при Австралии, оказали помощь коллективу, сообщает официальный сайт Формулы-1.

Напомним, о снятии с этапа «Макларен» объявил 12 марта. 13 марта руководство Формулы-1 официально объявило, что Гран-при Австралии, который должен был пройти с 13 по 15 марта, не состоится. 14 работников, наиболее тесно общавшихся с сотрудником, который заразился коронавирусом, остались на карантине в Мельбурне. Гоночный директор «Макларена» Андреа Стелла решил остаться в Австралии, чтобы морально поддержать подопечных.

Сообщается, что двое сотрудников «Макларена», которые не были обязаны соблюдать условия карантина, отправились по магазинам и обеспечили товарищей развлечениями, чтобы те не скучали, в том числе игровыми приставками. Команды-соперники также оказали помощь, оставив еду и напитки, в том числе чай.

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