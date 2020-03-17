Марко прокомментировал разрыв Квята с Келли Пике

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что думает о расставании российского гонщика Формулы-1 Даниила Квята («Альфа Таури») с Келли Пике, дочерью трёхкратного чемпиона мира Нельсона Пике.

Напомним, летом 2019 года у Квята и Пике родился ребёнок, однако в конце года пара рассталась.

«Это не очень хорошо, но Даниил, кажется, остаётся уравновешенным. Но мы не хотим в этом вмешиваться. Личная жизнь должна оставаться личной жизнью», — приводит слова Марко GrandPX.news.

В сезоне-2019 Квят занял 13-е место в личном зачёте, заработав 37 очков. Его лучшим результатом на этапе стало третье место, завоёванное в дождевой гонке в Германии. В сезоне-2020 напарником россиянина останется француз Пьер Гасли.

Квята высоко оценили на официальном сайте Формулы-1