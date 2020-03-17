Джовинацци нацелился на место в «Феррари»

Итальянский гонщик Антонио Джовинацци, выступающий за «Альфа Ромео», заявил, что намерен стать пилотом «Феррари» в сезоне-2021.

Напомним, действующий контракт Шарля Леклера с «Феррари» рассчитан до сезона-2024 включительно, а вот соглашение Себастьяна Феттеля со «Скудерией» истекает в 2020 году.

«Я понимаю, что меня ожидает важный сезон. Не скрываю, что хочу заполучить место в «Феррари».

Я мечтал об этом с тех пор, как обнаружил в себе страсть к Ф-1. Приятно быть в числе кандидатов на это место. Дело за мной: надо хорошо провести сезон, дать результат и воспользоваться возможностью», — приводит слова Джовинацци GrandPX.news.

В сезоне-2019 Феттель уступил Леклеру, отстав от него на 24 очка. Немец выиграл одну гонку, а монегаск — две.