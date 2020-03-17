РАФ перенесла все межрегиональные и всероссийские мероприятия по автоспорту

Российская автомобильная федерация приняла решение перенести проведение межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятий по автомобильному спорту начиная с 17 марта 2020 года до особого распоряжения, сообщает официальный сайт РАФ. Это сделано в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Российской Федерации.
Также РАФ рекомендовала ограничить проведение на территории Российской Федерации региональных и муниципальных спортивных мероприятий до особого распоряжения. Спортсменам рекомендовано ограничить участие в спортивных мероприятиях на территории стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Контроль за исполнением решения.должны обеспечить вице-президенты РАФ, комитеты РАФ и региональные федерации по автомобильному спорту.
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