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Марко подтвердил, что «Мерседес» вышел из оппозиции «Феррари»

Марко подтвердил, что «Мерседес» вышел из оппозиции «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко подтвердил информацию, что «Мерседес» больше не будет настаивать на судебном разбирательстве с «Феррари».

Напомним, президент ФИАТ и «Феррари» Джон Элканн и глава совета директоров «Даймлер» Ола Каллениус провели встречу по поводу недавнего скандального заявления о сделке между «Скудерией» и ФИА и последовавшем за этим противостоянии между семью командами чемпионата и федерацией. В результате «Мерседес» уведомил ФИА, что в дальнейшем не будет вмешиваться в вопросы о легальности моторов «Феррари» образца 2019 года и будет занимать по этому вопросу нейтральную позицию.

«Да, «Мерседес» очень быстро вышел из игры», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.

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