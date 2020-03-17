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«Хонда» не дала бы «Ред Булл» выступить на Гран-при Австралии

«Хонда» не дала бы «Ред Булл» выступить на Гран-при Австралии
Авто / Формула-1 0

Руководитель проекта «Хонды» в Формуле-1 Масаси Ямамото рассказал, что в компании ещё до официального объявления об отмене Гран-при Австралии решили сняться с этапа. «Хонда» поставляет моторы «Ред Булл» и «Альфа Таури».

Напомним, 13 марта руководство Формулы-1 официально объявило, что Гран-при Австралии, который должен был пройти с 13 по 15 марта, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции не состоится.

«Хонда» — крупный бренд, участвующий в Ф-1. Если рассматривать этот вопрос с точки зрения бренда, решение об участии должна принимать «Хонда». В итоге мы решили не выступать в гонке, а потом сообщили об этом им («Ред Булл». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Ямамото GrandPX.news.

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