Старт сезона РСКГ перенесён на неопределённый срок

9-10 мая на автодроме в Сочи должен был состояться первый этап чемпионата РСКГ. Но ограничительные меры, связанные с предотвращением распространения вируса COVID-19, вынудили организаторов перенести его.

Новая информация о времени и месте проведения первого этапа СМП РСКГ-2020, а также о судьбе сочинского этапа, появится после 15 апреля 2020 года.

«Приношу извинения всем участникам, партнёрам и болельщикам за возможные неудобства. Уверен, что не нужно поддаваться панике в связи с угрозой вирусной опасности. При этом мы уважаем меры, принимаемые государством для сокращения рисков массового заражения. В сложившейся ситуации заранее сообщаем, что сочинский этап СМП РСКГ-2020 переносится на более поздний срок.



Также мы рассчитываем, что в ближайшее время обстановка нормализуется, и открытие нового сезона СМП РСКГ состоится в последние выходные мая на автодроме „Игора Драйв“. Не исключено, что календарь снова придётся корректировать по независящим от организаторов причинам. Мы следим за оперативной обстановкой и будем своевременно оповещать участников о принимаемых решениях», — приводит слова руководителя РСКГ Олега Петрикова пресс-служба серии.