Старт сезона РСКГ перенесён на неопределённый срок

9-10 мая на автодроме в Сочи должен был состояться первый этап чемпионата РСКГ. Но ограничительные меры, связанные с предотвращением распространения вируса COVID-19, вынудили организаторов перенести его.
Новая информация о времени и месте проведения первого этапа СМП РСКГ-2020, а также о судьбе сочинского этапа, появится после 15 апреля 2020 года.
«Приношу извинения всем участникам, партнёрам и болельщикам за возможные неудобства. Уверен, что не нужно поддаваться панике в связи с угрозой вирусной опасности. При этом мы уважаем меры, принимаемые государством для сокращения рисков массового заражения. В сложившейся ситуации заранее сообщаем, что сочинский этап СМП РСКГ-2020 переносится на более поздний срок.
Также мы рассчитываем, что в ближайшее время обстановка нормализуется, и открытие нового сезона СМП РСКГ состоится в последние выходные мая на автодроме „Игора Драйв“. Не исключено, что календарь снова придётся корректировать по независящим от организаторов причинам. Мы следим за оперативной обстановкой и будем своевременно оповещать участников о принимаемых решениях», — приводит слова руководителя РСКГ Олега Петрикова пресс-служба серии.
- 17 марта 2020
-
18:49
-
17:59
-
16:02
-
15:19
-
14:01
-
13:02
-
12:55
-
12:49
-
12:00
-
11:10
-
10:01
-
09:14
-
01:06
-
00:03
- 16 марта 2020
-
22:56
-
21:47
-
20:56
-
19:50
-
19:39
-
18:37
-
17:33
-
16:58
-
16:46
-
15:01
-
14:13
-
13:15
-
13:01
-
12:04
-
11:00
-
10:00
-
09:01
-
01:01
-
00:52
- 15 марта 2020
-
23:31
-
22:27