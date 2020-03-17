У изолированных сотрудников «Макларена» не выявлен коронавирус

В минувшие выходные руководство Формулы-1 отложило старт сезона. Этап в Австралии был перенесён после того, как у одного из сотрудников «Макларена» диагностировали коронавирус. После этого ещё 14 работников команды, контактировавших с заражённым, были изолированы. Им пришлось остаться в Австралии.
Сегодня, 17 марта, пришли результаты анализов половины из них. Все они показали отрицательный результат на коронавирус, сообщает RaceFans.
Напомним, что события на этапе в Австралии повлекли за собой дальнейшие коррективы в календаре чемпионата Формулы-1. Так, были отменены Гран-при Бахрейна и Вьетнама. До этого был перенесён этап в Китае. Под вопросом проведение гонок в Барселоне, Нидерландах, Монако и Баку. Таким образом, старт сезона из-за пандемии коронавируса может быть отложен вплоть до июня.
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