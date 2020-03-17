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Команды Формулы-1 собираются закрыть базы в апреле, перенеся летнюю паузу

Команды Формулы-1 собираются закрыть базы в апреле, перенеся летнюю паузу
Авто / Формула-1 0

Регламент Формулы-1 предусматривает закрытие баз на время летней паузы в чемпионате. Судя по всему, на этот раз команды договорятся об этой процедуре на три недели апреля, таким образом перенеся летнюю паузу на весну, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Крис Медланд.

Для утверждения соответствующего плана необходима поддержка всех участников чемпионата, но, вероятнее всего, противников у этой идеи не будет.

Напомним, старт сезона в Формуле-1 был отложен в минувшие выходные буквально за два часа до старта первой свободной практики Гран-при Австралии. Причиной послужила пандемия коронавируса. Позже стало известно об отмене этапов в Бахрейне и Вьетнаме. Ещё раньше была перенесена гонка в Китае. Под угрозой срыва этапы в Нидерландах, Испании, Монако и Азербайджане.

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