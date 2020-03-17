Экклстоун: Прост — величайший пилот в истории Формулы-1

Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мыслями о том, кого можно считать величайшим пилотом в истории. По его мнению, этого звания достоин четырёхкратный чемпион мира Ален Прост.
«Лучшим пилотом в истории является Ален Прост. У него никогда не было поддержки от команды. Когда огни гасли, он оставался один. Он сам следил за состоянием шин, за тормозами и при этом был чертовски быстр. Ален был близок к тому, чтобы завоевать ещё два титула. Он мог бы стать шестикратным чемпионом мира, но цифры не имеют значения.
Я бы ещё упомянул Нельсона Пике. Он был очень хорош в болиде. Стирлинг Мосс и Хуан Мануэль Фанхио также проделывали классную работу.
Что касается Хэмилтона, то он отличный пилот. Но мне сложно сказать, что он лучше того или иного пилота. У него всегда была лучшая машина, и он всегда выступал в лучшей команде. У него всегда было всё самое лучшее», — приводит слова Экклстоуна GPFans.
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