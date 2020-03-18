Семья Аньелли пожертвовала на борьбу с коронавирусом € 10 млн

Семья Аньелли, крупнейший акционер концерна ФИАТ, в структуру которого входит и «Феррари», пожертвовала € 10 млн на борьбу с коронавирусом в Италии, сообщает BBC.

Соответствующая сумма переведена на счета департаменту гражданской обороны Италии. Средства потрачены на закупку 150 аппаратов искусственной вентиляции лёгких и другого необходимого оборудования. На данный момент Италия остро нуждается в аппаратах ИВЛ. По сведениям прессы, ввиду нехватки оборудования врачам приходится выбирать, кого подключать к ИВЛ, а кого оставлять без срочной помощи.

Италия — вторая в мире стране после Китая по количеству заразившихся коронавирусом. Здесь заболело уже практически 28 тыс. человек, при этом зафиксировано более 2 тыс. смертей.