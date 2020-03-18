Тест Сайнса на коронавируса дал отрицательный результат

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс не заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в «Твиттере».

«Отрицательный тест на COVID-19. После того, что произошло в Австралии я должен был пройти тест на коронавирус и я очень рад, так как он оказался отрицательным. На самом деле, это не меняет положение вещей кардинально, я по-прежнему на карантине», — написал испанец.

Напомним, после возвращения из Австралии, где так и не состоялся Гран-при Австралии, Сайнс вынужден был изолироваться. В Мельбурне у одного из сотрудников «Макларена» был диагностирован коронавирус, в связи с чем Карлос и вынужден был пойти на дополнительные меры предосторожности.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в марте. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 160 тыс. случаев заражения, половина из них пришлась на Китай. Зарегистрировано более 7 тысяч смертей. В России зарегистрировано 114 заражённых коронавирусом.