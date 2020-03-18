Норрис столкнулся с Ферстаппеном в виртуальной гонке. Видео

Гонщик команды Формулы-1 «Макларен» Ландо Норрис спровоцировал столкновение с Максом Ферстаппеном («Ред Булл») в виртуальной гонке. Норрис и Ферстаппен регулярно тренируются в киберспортивных заездах, считая, что это помогает им улучшить навыки пилотирования в реальном мире.
Видео столкновения гонщиков доступно по ссылке.
Напомним, в Формуле-1 из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отменили Гран-при Австралии, который должен был пройти с 13 по 15 марта, а также перенесли на неопределённую дату Гран-при Китая, Бахрейна и Вьетнама. В настоящее время первым этапом в календаре значится Гран-при Нидерландов, который должен пройти с 1 по 3 мая, однако существует вероятность, что все европейские этапы в первой половине сезона также перенесут. В таком случае сезон может начаться с Гран-при Азербайджана в июне.
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