Алонсо поучаствовал во флешмобе с жонглированием туалетной бумагой. Видео

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо поучаствовал во флешмобе с жонглированием туалетной бумагой и поделился роликом на своей странице в «Инстаграме».
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, что Алонсо в 2020 году в третий раз в карьере выступит в легендарной гонке чемпионата IndyCar «500 миль Индианаполиса», если организаторы не отменят её из-за пандемии коронавируса. Испанец договорился о партнёрстве с командой «Эрроу Макларен».
Впервые в карьере он выступил в гонке «Инди-500» в 2017 году. Тогда он проехал 179 кругов, после чего на его машине случились проблемы с силовой установкой. В итоговом протоколе Алонсо стал 24-м.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек.
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