Леклер посоветовал соперникам «Феррари» довериться ФИА в вопросе о моторе-2019

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал ситуацию вокруг запроса соперников его коллектива в ФИА, которые усомнились в легальности силовых установок, которые итальянская команда использовала в ходе сезона-2019 в Формуле-1.

«Я полностью доверяю своей команде. Также я доверяю ФИА, поэтому уверен, что всё в порядке. Для меня лично всё кончено, я смотрю в будущее. Наши соперники тоже должны доверять ФИА. Для меня вполне понятно, что в ФИА не стали раскрывать все детали. Если вы всё это сделаете достоянием общественности, то вы также раскроете всю работу, которую проделала наша команда», — приводит слова Леклера PlanetF1.

Напомним, что ранее «Мерседес», «Ред Булл», «Рейсинг Пойнт», «Макларен», «Рено», «Альфа Таури» и «Уильямс» обратились в ФИА с запросом раскрыть детали секретного соглашения между ФИА и «Феррари» относительно двигателей итальянской команды 2019 года.

Однако команда «Мерседес» после личной встречи её представителя с главой «Феррари» уведомила ФИА, что в дальнейшем не будет вмешиваться в вопросы о легальности моторов «Феррари» 2019 года и будет занимать по этому вопросу нейтральную позицию.