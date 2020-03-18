Источник: Формула-1 объявит об отмене Гран-при Нидерландов

По данным голландского издания De Telegraaf, Гран-при Нидерландов точно не состоится в мае 2020 года, хотя этап в Зандворте изначально планировалось провести с 1 по 3 мая.

Хотя официальное объявление ещё не сделано, издание сообщает, что о переносе гонки будет объявлено на следующей неделе.

«Несмотря на противоречивые сообщения из ФИА и лагеря Формулы-1, похоже, что этот вид спорта будет приостановлен в лучшем случае до конца мая из-за пандемии коронавируса. Гран-при Китая был первым, который был отложен, а Гран-при Австралии, Бахрейна и Вьетнама также были отменены в прошлую пятницу», — сообщает издание.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 8000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 170 тыс. В России инфицировано 147 человек.