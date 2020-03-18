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Сало: из-за коронавируса новым гонщикам будет сложнее попасть в Формулу-1

Сало: из-за коронавируса новым гонщикам будет сложнее попасть в Формулу-1
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Мика Сало считает, что первые переходы в Формуле-1 случатся позже из-за отложенного старта сезона.

«В этой ситуации новым гонщикам будет сложнее попасть в Формулу-1. Им необходимы очки для суперлицензии, а когда остановлены все серии, они не могут делать шаги к Формуле-1.

Подписание первых контрактов обычно даёт старт сезону переходов, но в данный момент нет никакой информации, на которую можно ориентироваться. Этот период также будет отложен. Всё однозначно не будет как в прошлом году», — приводит слова Мики Сало GrandPX.

Напомним, старт сезона в Формуле-1 был отложен в минувшие выходные буквально за два часа до старта первой свободной практики Гран-при Австралии. Причиной послужила пандемия коронавируса. Позже стало известно об отмене этапов в Бахрейне и Вьетнаме. Ещё раньше была перенесена гонка в Китае. Под угрозой срыва этапы в Нидерландах, Испании, Монако и Азербайджане.

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