Сало: из-за коронавируса новым гонщикам будет сложнее попасть в Формулу-1

Бывший гонщик Формулы-1 Мика Сало считает, что первые переходы в Формуле-1 случатся позже из-за отложенного старта сезона.
«В этой ситуации новым гонщикам будет сложнее попасть в Формулу-1. Им необходимы очки для суперлицензии, а когда остановлены все серии, они не могут делать шаги к Формуле-1.
Подписание первых контрактов обычно даёт старт сезону переходов, но в данный момент нет никакой информации, на которую можно ориентироваться. Этот период также будет отложен. Всё однозначно не будет как в прошлом году», — приводит слова Мики Сало GrandPX.
Напомним, старт сезона в Формуле-1 был отложен в минувшие выходные буквально за два часа до старта первой свободной практики Гран-при Австралии. Причиной послужила пандемия коронавируса. Позже стало известно об отмене этапов в Бахрейне и Вьетнаме. Ещё раньше была перенесена гонка в Китае. Под угрозой срыва этапы в Нидерландах, Испании, Монако и Азербайджане.
- 18 марта 2020
-
17:34
-
16:08
-
15:32
-
15:15
-
14:01
-
13:07
-
12:10
-
11:08
-
10:20
-
09:16
-
02:33
-
00:59
- 17 марта 2020
-
23:53
-
22:22
-
20:58
-
19:40
-
18:49
-
17:59
-
16:02
-
15:19
-
14:01
-
13:02
-
12:55
-
12:49
-
12:00
-
11:10
-
10:01
-
09:14
-
01:06
-
00:03
- 16 марта 2020
-
22:56
-
21:47
-
20:56
-
19:50
-
19:39