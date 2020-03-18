Шварцман признался, что его развернуло на первой же попытке на новых 18-дюймовых шинах

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и академии «Феррари» Роберт Шварцман рассказал, как адаптировался к новым 18-дюймовым колёсам, которые впервые будут использоваться в Формуле-2 в сезоне-2020. Россиянин и его коллеги впервые опробовали шины на тестах в Бахрейне.
«С 18-дюймовыми колёсами физически труднее, ведь эти шины больше и тяжелее. Конечно, надо привыкать. Даже при взгляде из кокпита всё по-другому: раньше ты видел только резину, а теперь и часть диска. Есть такие визуальные моменты. И работает такое колесо немного по-другому, ведь у него меньше боковина.
В первый день тестов наша машина не была настроена — просто неуправляемая. Меня обычно никогда не разворачивает, а если это и происходит, то при атаке на пределе. А здесь развернуло во время первого же заезда! Ехал спокойно, но машину сорвало — я сделал разворот на 360 градусов. Машину с такими колёсами можно сорвать сильнее и резче, чем болид с 13-дюймовыми шинами. Это сильно ощущалось — надо ездить аккуратнее. Не скажу, что мы уже полностью разобрались с этими колёсами, но уже примерно понятно», — заявил Шварцман в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
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