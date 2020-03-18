Де ла Роса: Алонсо был несправедливо обвинён в шпионском скандале в 2007 году

Бывший гонщик Формулы-1 Педро де ла Роса считает, что Фернандо Алонсо был несправедливо обвинён из-за шпионского скандала 2007 года. Напомним, по итогам сезона-2007 команда «Макларен» были дисквалифицирована из Кубка конструкторов за незаконное получение информации о конструкции болида «Феррари».



«Эта ситуация была похожа на полный разлад внутри команды. Отношения и раньше не были хорошими, но здесь наступил полный разлад. Тот факт, что в ФИА узнали о шпионаже, вызвал много вопросов. Кто передал эту информацию в ФИА? И все обвиняли Алонсо в том, в чём не были уверены, не было никаких доказательств, что это сделал он.



ФИА знала, что это могло идти и от „Феррари“, от кого угодно. Было несправедливо, что обвиняли Фернандо Алонсо в том, чего, как я думаю, он не делал. Это был момент разлада, потому что на него смотрели как на того, кто серьёзно навредил „Макларену“.



Я думаю, что все совершают ошибки. Фернандо — прямолинейный парень, он всё говорит в лицо. Он не сделал ничего плохого. Он был обвинён в этом шпионском скандале, когда не должен был. Я думаю, что все поняли за эти годы, что Алонсо просто оказался в центре событий, как и я, и многие другие люди. Но на высоких уровнях происходили другие бои, о которых мы даже не знали», — цитирует де ла Росу официальный сайт Формулы-1.

Крах и ненависть Фернандо Алонсо. Скольких титулов недосчитался испанец? Кто виноват в том, что у Фернандо Алонсо нет шанса на победу в последней гонке Формулы-1? Только он сам.