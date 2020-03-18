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Шварцман призвал не оскорблять худшего гонщика Формулы-2

Шварцман призвал не оскорблять худшего гонщика Формулы-2
Авто / Младшие серии 0

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» и академии «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал известие, что индийский пилот Махавир Рагунатан не останется в Формуле-2 на сезон-2020. Этим обстоятельством разочарованы многие болельщики, которым нравилось обсуждать постоянные ошибки Рагунатана, за год успевшего набрать 24 штрафных балла и заработать две дисквалификации.

«Считаю, неправильно обсуждать его в негативном свете, унижать. Понятно, что это не сильнейший пилот и, возможно, это не его вид спорта, но всё равно смеяться над человеком не стоит. Да, болельщики разочарованы, что он не поедет в Формуле-2, но это понятно: им нечего обсуждать. Им нужно найти жертву, которую можно пообливать коричневым цветом. Я ничего против Рагунатана не имею. Единственное, он не всегда пропускал соперников на быстрых кругах, это раздражало. Но оскорблять его не стоит», — заявил Шварцман в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

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