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Официально: команды Формулы-1 закроют базы на три недели в марте-апреле

Официально: команды Формулы-1 закроют базы на три недели в марте-апреле
Авто / Формула-1 0

В связи с пандемией коронавируса Всемирный совет по автоспорту одобрил поправки к спортивному регламенту Формулы-1 на сезон 2020 года, сообщает официальный сайт ФИА. Было принято решение перенести закрытие баз команд с летней паузы, которая, вероятно, будет отменена, на март и апрель. Таким образом, базы команд будут закрыты на протяжении 21 дня. Изначально планировалось, что пауза составит 14 дней.

Напомним, старт сезона в Формуле-1 был отложен в минувшие выходные буквально за два часа до старта первой свободной практики Гран-при Австралии. Причиной послужила пандемия коронавируса. Позже стало известно об отмене этапов в Бахрейне и Вьетнаме. Ещё раньше была перенесена гонка в Китае. Под угрозой срыва этапы в Нидерландах, Испании, Монако и Азербайджане.

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