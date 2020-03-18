Команды Формулы-1 «Ред Булл» и «Альфа Ромео» поддержали решение о переносе паузы в работе баз на март-апрель.



«В свете пандемии коронавируса «Ред Булл» поддерживает решение, принятое Формулой-1 и ФИА, о переносе ежегодной паузы с августа на март-апрель и продлить её до 21 дня. Мы планируем завершить работу 27 марта на три недели, однако даты с учётом ситуации могут измениться», — говорится в сообщении пресс-службы «Ред Булл».



В «Альфа Ромео» в свою очередь заявили, что проведут трёхнедельный перерыв с 23 марта по 13 апреля.



Напомним, старт сезона в Формуле-1 был отложен в минувшие выходные буквально за два часа до старта первой свободной практики Гран-при Австралии. Причиной послужила пандемия коронавируса. Позже стало известно об отмене этапов в Бахрейне и Вьетнаме. Ещё раньше была перенесена гонка в Китае. Под угрозой срыва этапы в Нидерландах, Испании, Монако и Азербайджане.