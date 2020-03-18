Альберт Фабрега собрал DAS в домашних условиях и объяснил её работу

Известный испанский журналист Альберт Фабрега собрал свой макет системы DAS в домашних условиях и рассказал, как она работает.



«Современные болиды построены с небольшим отрицательным углом схождения передних колёс. Это даёт преимущество в поворотах, однако на прямых шины быстро изнашиваются. С системой DAS пилот может на прямой выставить колёса прямо, убрав этот отрицательный угол. Благодаря этому шины меньше изнашиваются. Перед поворотом пилот возвращает отрицательный угол и лучше входит в поворот», — рассказал Фабрега.



Сюжет о системе DAS вышел на испанском телеканале Movistar. Именно этот телеканал транслирует гонки Формулы-1 в Испании.

Посмотреть видео можно на канале EspTotal F1 в YouTube.