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«А какие у вас способы самоизоляции?» Оруджев тренируется в шлеме и гоночном комбинезоне

«А какие у вас способы самоизоляции?» Оруджев тренируется в шлеме и гоночном комбинезоне
Авто / Формула-Е/WEC/Америка/Прочее 0

Российский гонщик SMP Racing Егор Оруджев с юмором подошёл к ситуации с пандемией коронавируса и самоизоляцией. Оруджев опубликовал видео с тренировки на беговой дорожке, где он находился в полной гоночной экипировке, включая шлем.

«А какие у вас способы самоизоляции?» — подписал видеозапись Егор Оруджев.

Посмотреть видеозапись можно на «Чемпионате».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 82 тысяч. В России на 18 марта официально известно о 147 заразившихся.

Ранее из-за пандемии были отменены гонки в Формуле-1, младших сериях, Формуле-Е, WEC и других чемпионатах.

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