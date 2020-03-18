«А какие у вас способы самоизоляции?» Оруджев тренируется в шлеме и гоночном комбинезоне

Российский гонщик SMP Racing Егор Оруджев с юмором подошёл к ситуации с пандемией коронавируса и самоизоляцией. Оруджев опубликовал видео с тренировки на беговой дорожке, где он находился в полной гоночной экипировке, включая шлем.



«А какие у вас способы самоизоляции?» — подписал видеозапись Егор Оруджев.

Посмотреть видеозапись можно на «Чемпионате».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 82 тысяч. В России на 18 марта официально известно о 147 заразившихся.



Ранее из-за пандемии были отменены гонки в Формуле-1, младших сериях, Формуле-Е, WEC и других чемпионатах.