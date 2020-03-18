«Феррари» остановила работу на базе до 8 апреля

Команда Формулы-1 «Феррари» закрывает работу на своей базе с 19 марта по 8 апреля. Об этом сообщает официальный сайт команды. Ранее Всемирный совет по автоспорту одобрил поправки к спортивному регламенту Формулы-1 на сезон 2020 года. Было принято решение перенести закрытие баз команд с летней паузы, которая, вероятно, будет отменена, на март и апрель. Таким образом, базы команд будут закрыты на протяжении 21 дня.



Напомним, старт сезона в Формуле-1 был отложен в минувшие выходные буквально за два часа до старта первой свободной практики Гран-при Австралии. Причиной послужила пандемия коронавируса. Позже стало известно об отмене этапов в Бахрейне и Вьетнаме. Ещё раньше была перенесена гонка в Китае. Под угрозой срыва этапы в Нидерландах, Испании, Монако и Азербайджане.