Четыре команды Формулы-1 готовятся оказать помощь в борьбе с коронавирусом

Команды Формулы-1 готовятся помочь в создании технологий для спасения жизней во время пандемии коронавируса.

«Мерседес», «Ред Булл», «Макларен» и «Уильямс» ответили на призыв правительств, которые обратились за помощью к компаниям, обладающим опытом в области высоких технологий и инжиниринга.

Среди технологий, которые команды могли бы помочь разработать, есть вентиляционные аппараты, которые необходимы для оказания помощи наиболее серьёзно пострадавшим пациентам, поскольку вирус COVID-19 прежде всего атакует лёгкие.

Эта тема обсуждалась вчера на селекторном совещании между представителями маркетинга Ф-1 и командами. Поскольку первые четыре тура чемпионата Формулы-1 уже были отложены и ожидается дальнейшее изменение календаря, команды с необходимыми передовыми инженерными средствами будут иметь возможности для оказания помощи", — сообщает RaceFans.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 82 тыс.