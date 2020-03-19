Четыре команды Формулы-1 готовятся оказать помощь в борьбе с коронавирусом

Команды Формулы-1 готовятся помочь в создании технологий для спасения жизней во время пандемии коронавируса.
«Мерседес», «Ред Булл», «Макларен» и «Уильямс» ответили на призыв правительств, которые обратились за помощью к компаниям, обладающим опытом в области высоких технологий и инжиниринга.
Среди технологий, которые команды могли бы помочь разработать, есть вентиляционные аппараты, которые необходимы для оказания помощи наиболее серьёзно пострадавшим пациентам, поскольку вирус COVID-19 прежде всего атакует лёгкие.
Эта тема обсуждалась вчера на селекторном совещании между представителями маркетинга Ф-1 и командами. Поскольку первые четыре тура чемпионата Формулы-1 уже были отложены и ожидается дальнейшее изменение календаря, команды с необходимыми передовыми инженерными средствами будут иметь возможности для оказания помощи", — сообщает RaceFans.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 82 тыс.
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